Türkiye Gazetesi

Trafik magandaları sabahın erken saatlerinde belediye otobüsünün şoförüyle tartışınca otobüsün camlarına saldırdılar. Silivri’den Avcılar istikametine seyreden belediye otobüsünde dün sabah 05.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre yol yüzünden Belediye otobüs sürücüsü ile tartışan başka araçtaki üç kişi yolu kesti.

Şahıslar araçtan inerek belediye otobüsüne saldırmaya başladı.

CAMLARI KIRIP, TEHDİTLER SAVURDULAR

O sırada otobüste olan bir yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şahısların öfkeyle otobüsün camına kırması ve sürücüye tehditler savurup adeta terör estirmeleri saniye saniye kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürerek ifadelerini aldı.

Maganda dehşeti: Yol tartışması çıkınca aracını yayaların üstüne sürdü Beylikdüzü'nde yol tartışmasına giren sürücülerden biri, otomobilini yayaların üzerine sürdü.

2 kişiyi hastanelik eden düğün magandası serbest kaldı Aksaray'da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan adam serbest kaldı.

Maganda kurşunu 19 yaşındaki genci hayattan kopardı Maganda kurşunu can aldı. Amasya’da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği 19 yaşındaki genç kız öldü.