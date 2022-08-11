Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çocuk, annesine şiddet uygulayan babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, söz konusu çocuk babasını bıçakla yaraladı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay, Girne Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki V.Ö. ile annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası E.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba E.Ö. aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı babaya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, V.Ö.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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