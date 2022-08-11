Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “EREN ABLUKA-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl J.K.lığınca, Hakkari ili Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde, 10 Ağustos 2022 günü, J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, (1)’i turuncu kategoride olmak üzere toplam (3) terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." İfadeleri kullanıldı.

Teröre geçit yok! Suriye'den Mardin'e ateş açan 6 PKK'lı terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerinin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda teröre darbe! 8 PKK'lı terörist etkisiz Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.

Hudutlarımıza saldırmaya çalışan PKK'lılara ceza! 9 terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.