Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
İstanbul’un memleket haritası: İlçe ilçe en çok hangi ilden insan yaşıyor?
11.08.2022 - 14:17 | Son Güncelleme: 11.08.2022 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
Etiketler : İstanbul,ilçe,
894888 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/894888.aspx
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