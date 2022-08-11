Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, Düzce’de kovanlardaki acı balı fazla yemesi sonucu baygınlık geçiren yavru boz ayının tedavi sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video yayımlandı.

İSİM ARANIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından tedavisi sürdürülen yavru ayının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bakanlık, ayrıca yavru boz ayı için isim arandığını da kaydetti.

Annesini kaybeden yavru ayı ilgi odağı oldu Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan 1,5 aylık ayı yavrusu yetkililer tarafından sahip çıkıldı. Annesine ulaşılamayan yavru ayı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yavru ayı Turkuaz’dan iyi haber! Gözleri özel bakımla açılacak Doğuştan görme engelli olan ‘Turkuaz’ adlı ayı yavrusu, Bursa’daki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınmıştı. Yavru ayının tedavisinden olumlu sonuç alınmaya başlandı.

Giresun’da yol kenarında bulunan yavru ayı yetkililere teslim edildi Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.