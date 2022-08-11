Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Polatlı arasında sefer yapan banliyö treni, Temelli mevkiinde hareket halinde iken, rayların üzerinde bulunan ineklere ve atlara çarptı. Trenin altında kaldığı ve belli bir mesafe boyunca sürüklendiği öğrenilen 20 inek ve 2 at olay yerinde telef oldu. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaza yapınca gerçek ortaya çıktı: Meğer yıllarca ehliyetsizmiş Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında jandarma ve trafik ekiplerine “Siz karışmayın bu işe, kendi aramızda hallederiz” dedi. Jandarma ve Trafik ekiplerini ikna edemeyen sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bugüne kadar ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Yeni model vatandaşa çok kazandıracak! 1 kilo altın getirene 50 gram altın verilecek Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için farklı sistemler girmeye devam ediyor. Son olarak geliştirilen yeni sistem ile birlikte 1 kilo altını sisteme dahil eden vatandaşa toplamda 50 gram altın verilecek.

Çin uzay çalışmaları hız kazandı: 16 uydu daha fırlatıldı İran'ın dün uzaya gönderdiği 'Hayyam' isimli uydusunun ardından bir uydu fırlatma haberi de Asya'dan geldi. Çin, yer ve atmosfer gözlem uydularından oluşan 16 uyduyu dünya yörüngesine gönderdiğini duyurdu.