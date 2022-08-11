Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı noktalarında etkili olan yağışlar illere göre şiddetini arttırıyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit’in Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli’yi Sakarya’ya bağlayan grup yolda yağmurdan dolayı çökme meydana geldi.

SEL SULARI ALIP GÖTÜRDÜ

Ortaya çıkan manzara amatör kameraya yansıdı. Köprü çalışması yapılan grup yol üzerinde, geçici olarak yapılan yolu ve köprü kalıplarını sel suları götürdü. . Adrese intikal eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Yenice Muhtarı İlhan Gülser, yolun bir süreliğine kapalı kalacağını, tüm ekiplerle beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Silivri'de yağış yolları göle çevirdi! Araçlar yarıya kadar suya gömüldü Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Meteoroloji il il duyurdu! Kuvvetli yağış uyarısı (10 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; sabah saatlerinde Tekirdağ ve İstanbul'un Çatalca ve Silivri çevrelerinde, öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

ABD'de etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı: Bin kişi mahsur kaldı İklim değişikliği başta olmak üzere birçok faktörün tetiklediği aşırı yağışlar özellikle yaz aylarında sele neden oluyor. ABD'de meydana gelen selde yaklaşık bin kişi mahsur kaldı.