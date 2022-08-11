Türkiye Gazetesi

Hem suçlu hem güçlü sürücü çarptığı motosikletliyi darp etti. Adıyaman Kalesi civarında motosikletiyle seyir halinde olan Ş.D’ye plakası ile sürücüsü belirlenemeyen ve ters yönden geldiği belirtilen bir otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü motosiklete çarptıktan sonra aracından inerek sürücü Ş.D’ye yumrukla saldırdı.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA KAÇTI

Ş.D’yi darp neticesi yaralayan şahıs, daha sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Darp neticesi yaralanan Ş.D., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan ve daha sonra motosiklet sürücüsünü darp ederek olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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