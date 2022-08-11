Çaycuma ilçesindeki bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı.
Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı.
Paralar ise ATM önüne saçıldı.
Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi.
Olayla ilgili tutanak tutuldu.
Çaldıkları paraları ATM'ye halay çekerek yüklediler Ankara’da vatandaşların cep telefonlarına sızarak zararlı yazılım yükleyen ve bu sayede kişilerin mobil bankacılık hesaplarına erişerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların çaldıkları paraları halay çekerek ATM'ye yükledikleri görüntüler ortaya çıktı.
ATM'ye kopyalama aparatı yerleştirirken yakalandılar: 3 tutuklama İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ATM'ye yerleştirdikleri banka kartı kopyalama aparatını sökmeye gelen 3 şahıs, polisler tarafından suçüstü yakalanırken söz konusu 3 kişi tutuklandı.