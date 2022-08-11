Türkiye Gazetesi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Espiye-Yağlıdere karayolu Ömer Kayalı mevkisinde, Hicabi A. yönetimindeki 28 AG 030 plakalı kamyon ile Fikret Hakan A. idaresindeki 41 AG 030 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Hafif ticari araçta bulunan Mehmet Araştır, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Mert Y. ve Sadenur A. sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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