AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Merkez (Yalova) Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ Enlem : 40.5473 N Boylam : 29.3198 E Derinlik : 7.04 km
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 22:23'te Yalova'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Merkez (Yalova) Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ Enlem : 40.5473 N Boylam : 29.3198 E Derinlik : 7.04 km
.
Etiketler : afad,deprem,haberler,son dakika,