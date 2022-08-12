Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde baygın halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

Balı fazla kaçırıp komaya giren ayının imdadına çiftçiler yetişti Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince komalık oldu. Vatandaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti.