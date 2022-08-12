Türkiye Gazetesi

16 yaşındaki Enis Nuri Yıldırım, evde babasına ait tüfeği temizlemek istedi. Temizlemeye çalıştığı tüfeğin kazara ateş olması neticesinde yaralanan Enis Nuri Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, daha sonra farklı bir hastaneye nakledildi. Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldırım’ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Korkunç son: Yaşlı adam evinde kanlar içinde bulundu Konya'da yaşlı bir adam, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

24 yaşındaki gencin korkunç sonu Aydın'da 24 yaşında olduğu öğrenilen bir genç zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulundu.