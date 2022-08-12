Türkiye Gazetesi

Tepabaşı’na bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yaşanan silahlı kavga olayına ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü bir eğlence mekânında M.Ç., F.P., Ü.A. ve N.Ç. isimli şahısların karıştığı silahlı kavgaya bir polis müdahale etmek istedi.

Müdahale eden polis, şüpheliler ile yaşanan arbede sonucu merdivenlerden aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan F.Y. isimli polis, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SERBEST KALDILAR

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden F.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer sanıklar serbet bırakıldı.

Eskişehir'de zam haberini alan yükleme noktasına koştu: Metrelerce kuyruk oluştu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 40 oranındaki zam kararının ardından, vatandaşlar şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarına koştu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarifeden önce su almaya çalışan yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.

Vakalar yeniden uçuşa geçti: İlk tedbir Eskişehir Valiliği'nden geldi Koronavirüsle mücadele 2 yıldır aralıksız sürerken yaz başında maske zorunluluğun kaldırıldığı duyurulmuştu. Ancak son dönemde artan vakalar korkuturken, Eskişehir Valiliği yeni tedbirler alındığını duyurdu.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca açıklanan tedbirler kapsamında, üniversite, özel ve kamu hastanelerine koronavirüs şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi kararı alındı.

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