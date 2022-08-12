Türkiye Gazetesi

Genç çocuk borç verdiği arkadaşın borcunu istedi ancak arkadaşı para yerine kendinepompalı tüfekle karşılık verdi. Gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda İddiaya göre, 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, yakın arkadaşı Bayram S.'den (35) alacağı parayı istedi.

Borcunu vermeyeceğini söyleyen Bayram S. ile Eyüp Subaşı arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında eline pompalı tüfek alan Bayram S., borcunu vermeyi reddederek yakın arkadaşı Eyüp Subaşı'na iki el ateş etti. Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Borcunu istediği arkadaşı tarafından öldürülen gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Katil zanlısı Bayram S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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