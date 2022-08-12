Türkiye Gazetesi

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya konulacak isim belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, sevimli ayıya “Balkız” adı verildiğini açıkladı. Ayrıca Balkız'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Balı fazla kaçıran yavru ayının sağlık durumu hakkında açıklama Düzce’de balı fazla kaçıran yavru ayı baygın halde bulunmuştu. Vatandaşla girdiği diyalog herkesi tebessüm ettirmişti. Türkiye’nin konuştuğu boz ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakanlıktan fazla bal yiyerek fenalaşan yavru ayı hakkında açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de fazla acı bal yemesi sonucu bayılan yavru boz ayının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurdu.