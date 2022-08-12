Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi Gökdere bölgesinde 13.05'te henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 5 helikopter, 22 arozöz, 3 dozer ile karadan ve havadan yangına müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından orman yangınının 46 dakikada kontrol altına alındığını yazdı.

Fransa'nın güneyindeki orman yangınlarında 6 bin hektar kül oldu Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17’ye yükseldi.

Antalya'da otel yangını! Birçok şey kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otele ait sahil barda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı ve vatandaşlar panik oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü ancak sahil bardaki birçok kül oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Bozcaada'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale devam ediyor Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı, söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katıldı