Türkiye Gazetesi

Konum olarak Edirne'ye yakın olan Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, artık daha fazla Edirne'ye gelmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

'BULGARLAR CAN SUYU OLDU'

Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de, esnafın yüzü de gülüyor. Müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor. Kimlik ile girişlerin esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldırım, “Alışverişler çok güzel oluyor. İyi ki böyle bir şey çıkarttılar, her şey çok güzel çok memnunuz.

Daha çok gelmeye başladılar. Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder. Giyimden, gıdaya her şeyi alıyorlar” şeklinde konuştu.

'DAHA İYİ VE KOLAY OLDU'

İhtiyacı olan her şeyi Edirne’den almak için Bulgaristan’dan gelen Ceylan Nail “Cuma günleri sık sık Edirne’ye geliyoruz alışveriş yapmak için. Kimlik ile gelip gidebiliyoruz. Daha iyi ve kolay oldu böyle” dedi. Bulgaristan’dan 17 kişi geldiklerini ve kimlik ile giriş yaptıklarını söyleyen Nasuf Nail, çok kolaylık olduğunu söyledi.

Kimlik ile Türkiye’ye girişlerin çok kolay ve güzel olduğunu belirten Sümeyye Bayram, gıdadan, tekstile her şeyi Edirne’den aldıklarını ifade etti.

Bulgar müşteri akınına kayıtsız kalamadılar: Esnaf Edirne'ye göçüyor Alışveriş için on binlerce Bulgaristan vatandaşının akın ettiği Edirne'de son dönemde esnaf göçü yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen esnaflar, Edirne'de iş yeri açıyor.

Bulgarlar mobilyayı da Edirne’den alıyor Gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgar vatandaşlar, mobilyayı da Edirne’den satın alıyor. Pasaportsuz giriş uygulamasıyla kentte hareketlilik artarken, esnaf bu durumdan memnun.

Edirne'de yaz ortası yağan şiddetli yağış nedeniyle bebekli aile mahsur kaldı: Devreye AFAD girdi Edirne'de akşam vakti aniden bastıran şiddetli yağış sonrası vatandaşlar neye uğradığın şaşırdı. Bazı Edirnelilerin ev ve iş yerlerini su bastı ve vatandaşlar mağdur oldu. Mağdur olanlardan biri ise yola çıkan araçtaki aile oldu. Bebeğiyle birlikte mahsur kalan aileyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.