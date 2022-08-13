Türkiye Gazetesi

Tacihan YONGACI

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Maskulen stil denildiğinde aklınıza ilk olarak, siyahın hâkimiyetinde soğuk ve mesafeli evler gelebilir. Oysa günümüzde modern ve sade tasarımlarıyla öne çıkan, genelde gri ve siyah gibi soğuk tonların dikkat çektiği maskulen evler daha açık tonlardaki detaylarla zenginleştiriliyor. Bu da ortaya abartısız ve oldukça şık bir tarzın ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte maskulen evler için uygulayabileceğiniz ilham verici dekorasyon fikirlerinden bazıları…

RENKLERİN BİRLİKTELİĞİ

Maskulen dekorasyonda siyahın ağırlıklı olarak kullanımı dikkat çekse de evinizin çok soğuk görünmesini istemiyorsanız bazı feminen dokunuşlarla daha sıcak bir ortam oluşturabilirsiniz. Ana mobilyalardaki koyu renkleri; krem, kahverengi ve açık pembe tonlarındaki yastık, puf ve vazo gibi aksesuarlarla yumuşatabilirsiniz.

AHŞABIN SICAKLIĞI

Ahşap, maskulen evlerde görmeye pek alışkın olmadığımız bir malzeme olsa da son yıllardaki popülerliği ile bu tarz evlerde de karşımıza çıkmaya başladı. Siz de küçük mobilyalarda ve bazı aksesuarlarda ahşap kullanarak, evinizde daha doğal ve sıcak bir hava oluşturabilirsiniz.

KOLTUK SEÇİMİ

Maskulen evlerde oturma grubu için en çok tercih edilen malzemeler deri ve süettir. Bununla birlikte modern dekorasyon trendlerini, maskulen stile adapte edebilirsiniz. Son dönemlerde oldukça trend olan siyah deri bir Chesterfield kanepeyle salonunuza klasik bir hava verebilir ya da diğer mobilyalarınızı İskandinav stilini yansıtan parçalardan seçerek aynı zamanda modern bir ortam elde edebilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.