Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bulunan bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.
Hesabına 212 bin lira yatan pazarcı, parayı bankaya iade etti Bolu’da pazarcılık yapan ve 3 ay sonra düğün yapacak olan Metin Karadayı, paraya ihtiyacı olduğu için kredi başvurusu yapmak üzere bankaya gitti. Metin Karadayı, hesabına baktığında 212 bin lira olduğunu gördü. Karadayı, tüm parayı bankaya iade etti.