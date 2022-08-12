Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu açıklarında denize akan mazon kirliliğe sebep oldu. Geniş bir alana yayılan mazot tabakası havadan net bir şekilde görülüyor. Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi'nde ortaya çıkan bu durum korkutuyor.

Denize dökülen mazotun havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte olduğu görüldü.

Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.

Marmara Denizi’ne demir atan ODTÜ araştırmacıları müsilajı araştırıyor ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacıları, 2017’den beri sürdürdükleri Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında Bilim-2 Gemisi’yle sefere çıktı. Bilim ekibi, müsilaj ve oksijen konusunda yeni veriler elde etmenin yanı sıra Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmak ve son durumu gözlemlemek üzere çalışıyor.

Marmara Denizi’nde alg patlaması alarmı! Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) uzmanları, Marmara Denizi’de görülen müsilaj benzeri maddenin alg patlaması olduğunu tespit etti. Alglerin kırmızı renk veren yapıda olduğuna işaret eden uzmanlar denizlerin sürekli izlenmesi gerektiğine işaret etti.