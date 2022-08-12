Türkiye Gazetesi

Iğdır'da polis ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile karısı yakalandı. Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Birçok ilde vatandaşları telefonla arayarak dolandıran, bu kapsamda 27 dosyadan aranma kaydı bulunan, adli makamlarca hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. 25 ve müşterek 6 adet dolandırıcılık dosyasından aranma kaydı bulunan eşi Ç.K. 27 yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü sonrası mahkemeye çıkarılan D.K. Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi. Eşi Ç.K. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: Para isteyenler itibar etmeyin Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları Bakanlığın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri konusunda uyardı. Bakanlık para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dolandırıcılığın böylesi: Aynı evi 5 kişiye sattılar Avcılar’da müteahhittin aynı evi 5 kişiye satıp dolandırdığı ortaya çıktı. Müteahhittin aynı tapuyu bir hafta sonra anahtar teslim yapacağım diyerek birden fazla kişiyi kandırdığı öğrenildi. Kandırılan şahıslar suç duyurusunda bulundu.