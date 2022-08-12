Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 20 gün önce evlenen 22 yaşındaki Baran U. eşi (23) E.U. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma kısa sürede aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüdü.

Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada 22 yaşındaki 20 günlük evli damat Baran U. ve (28) A.U., (50) N.U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerince Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DAMAT KURTARILAMADI

7 bıçak darbesiyle yaralanan damat Baran U. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Baran U. Otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken yaralı olan 2 kişi tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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