Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde gece 00.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi. İbrahim Ö, uyuşturucu kullandığı gerekeçsiyle 31 yaşındaki oğlu C.Ö'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine baba oğul arasında tartışma çıktı. Kocasıyla evladının arasında kalan anne ise dışarı çıkıp yardım çığlıkları attı. Bu esnada İbrahim Ö. oğluna sert bir cisimle vurdu, C.Ö. de babasını bıçakladı. Komşularından yardım istedikten sonra eve giren kadın, ikisini de kanlar içinde buldu.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

Hastaneye kaldırılan ikiliden 61 yaşındaki İbrahim Ö, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Dört suçtan kaydı olan C.Ö. ile babası hakkında 2019 yılında yaşanan benzer bir kavga yüzünden işlem yapıldığı aktarıldı.

12 gündür kayıptı... 4 çocuk babası şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıtkı Erzincan’da 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kayıp başvurusuyla aranan 4 çocuk babası 68 yaşındaki Adnan Turan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Turan'ın cesedi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Bayburt yolu üzerindeki Sadak Barajı çevresinde bulundu.

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