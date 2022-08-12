Türkiye Gazetesi

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir kuyumcu, iş yerinin otomatik kepengini kapatarak cuma namazına gitti.

Dükkan önünde ciple bekleyen kişiler, ellerindeki kumanda ile kepengi yarıya kadar açtı.

Araçtan inen ve üzerine çarşaf giydiği öğrenilen kişi, dükkana girerek yaklaşık 1 kilo altın çaldı. Şüpheli, kendisini araçta bekleyen diğer zanlı ile olay yerinden uzaklaştı.

Alarmın çalması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Kuyumcu ise soyulduğunu ancak cuma namazından dönünce öğrenebildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kedi gibi girdiler jet hızıyla çıktılar 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun Beyoğlu'nda 4 şahsın bir markette jet hızıyla yaptığı hırsızlık şaşkına uğrattı. Levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çaldı. Market sahibi Hasan K., "Kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar” dedi.

Kağıthane'de kuyumcu soygunu! İstanbul Kağıthane'de motosikletle geldikleri kuyumcuda dükkan sahibini yaralayıp altın ve paraları çalan 2 kişi kayıplara karıştı.