Türkiye Gazetesi

Batman'da bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında balkonda oturan adam hayatını kaybetti. Hilal Mahallesi’nde evinin balkonunda oturan İbrahim Katlan’a (50) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı olduğu belirlenen patlayıcı ile saldırı düzenledi. Saldırıda İbrahim Katlan hayatını kaybetti.



Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlu’nda EYP'li saldırı! Beyoğlu’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aynı saatlerde farklı iki apartmanının kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olayda kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı Arnavutköy'de yüzü maskeli 2 kişi, bir markete iki adet el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kaçtı. Atılan iki patlayıcıdan biri kapı önünde patlarken, diğeri patlamadı.