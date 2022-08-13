Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

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