AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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