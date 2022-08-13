Türkiye Gazetesi

Yüzünü yıkamak için araçtan çıkan sürücü canından oldu. Saat 02.30 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu Karaburun Kavşağı yakınlarında meydana gelen feci olayda Çeşme'den İzmir istikametine seyir halinde olan Necip Ufuk Böğür (25) idaresindeki araç, emniyet şeridine girerek durdu. Bu esnada sürücü yüzünü yıkarken, plakasının henüz tespit edilemediği başka bir araç, emniyet şeridindeki araca ve sürücüsü Böğür'e çarptı.

Gri renkli olduğu öğrenilen otomobil kaza yerinden kaçarken kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ VE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kazanın etkisiyle metrelerce savrulan araç sürücüsü Necip Ufuk Böğür'ün hayatını kaybettiği belirleni. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Necip Ufuk Böğür'ün ölümüne neden olan araç sürücüsünü yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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