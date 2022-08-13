Türkiye Gazetesi

13 Ağustos 2022 hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji, hafta sonu planı yapanları sağanak konusunda uyardı. Yurdun büyük bölümünde havanın yağışlı olacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İç Batı Anadolu ,çin gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 10 kent içinse 'sarı kod'lu uyarı yayınladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller şöyle: Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kütahya, Sakarya ve Karabük.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor (13 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 13 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Trakya, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyredecek.