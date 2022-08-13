Türkiye Gazetesi

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen C.D. (27), sabah saatlerinde önce bir tramvay durağının üzerine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ikna etmesiyle oradan ayrılan C.D, kısa bir süre sonra bu sefer yakın noktadaki yaya üst geçidinde intihar teşebbüsünde bulundu.

6,5 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLADI

Alçıdaki kırık bacağıyla korkuluklara tutunarak aşağı sarkan genç adamı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, şişme branda açarken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Tam ikna çabaları başlayacağı sırada ise brandanın açıldığını gören C.D., kendini yaklaşık 6,5 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

POLİSE “HAKKINI HELAL ET” DEDİ

‘Boynum’ diyerek acı içerisinde kıvranan C.D’ye, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Genç adam, neden atladığını soran bir polis memuruna ise, “Sana atlamayacağım diye söz verdim ama atlamak zorunda kaldım. Kusura bakma, hakkını helal et” dedi.

Kahramanmaraş'ta bir genç kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan ailesini katletti Günün en korkunç haberi Kahramanmaraş'tan geldi, intihara kalkışan bir genç kendisine engel olmak isteyen ailesini katlettikten sonra canına kıydı. Feci olayda 5 kişi canından oldu.

İntihar eden oğlunun acısına dayanamadı! İş yerinde canına kıydı... Sultangazi'de bir baba, eve geç kaldığı gerekçesiyle tartıştığı oğlu aynı akşam intihar etti. Acılı baba oğlunun ölümüne dayanamadı ve iş yerinde canına kıydı.