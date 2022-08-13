Türkiye Gazetesi

Suyadüşen arkadaşını kurtarmak isteyen ve suya kapılan hemşireden acı haber geldi. Siirt Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybetmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için dalgıç polisler şelale mevkiinde dalış gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİNE 64.GÜNDE ULAŞILDI

Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Siirt'ten UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının görev aldığı aramalar, Müküs Köprüsü'nden Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkii güzergahına kadar devam etti ve arama çalışmaları 63 gün sürdü. Hemşire Eyüp Güneş’e cansız bedenine arama çalışmalarının 64’üncü gününde ulaşıldı.

Siirt'ten acı haber: Hemşirelerin pikniği felaketle bitti Siirt’te pikniğe giden hemşirelerden Halime Timurtai elini yıkamak isterken dereye düştü. Bir anda akıntıya kapılan genç hemşireye arkadaşları yardım etmeye çalıştı. Halime'yi kurtarmaya çalışan bir meslektaşı da akıma kapıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans gödnerilirken kahreden haberi 'Acı günümüz' diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Suya düşen hemşire Halime Timurtaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ona yardım etmek isterken akıma kapılan meslektaşı aranıyor.

Kayıp hemşireden hala haber yok: 58 gündür kayıp Siirt’te 58 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isteyen hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Genç hemşireden hala haber yok ve arama çalışmaları devam ediyor.

Genç hemşireyi yatalak bıraktı, serbest kaldı! Adana’da elektrikli scooter ile sokak arasında ilerlerken ters yönden hızla gelen bir aracın altında kalan hemşire Hatice Şener’in durumu ciddiyetini koruyor. Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan ve serbest bırakılan şüpheli için ise genç hemşirenin ailesi adalet istiyor.