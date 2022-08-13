Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4 maganda ellerinde satır ve sopalarla marketi bastı. Söz konusu olayın ardında 4 saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

KAVGAYI İZLEYEN VATANDAŞI DA DARP ETTİLER

Olay, Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü ellerinde sopa ve satırlarla marketi bastı.

Markete saldıran 4 kişi ayakta durmakta zorluk çekerken kavgayı izleyen bir vatandaşa ise yumruk attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Maganda dehşeti: Yol tartışması çıkınca aracını yayaların üstüne sürdü Beylikdüzü'nde yol tartışmasına giren sürücülerden biri, otomobilini yayaların üzerine sürdü.

Eczane'de maganda dehşeti! 'Senin kafanı koparırım' diyerek tehditler savurdu İstanbul Ataşehir'de bir eczanede yanlış adres verildiği gerekçesiyle annesinin eczanenin yerini bulamadığını iddia eden adam eczane çalışanına dehşeti yaşattı. Polisi aramak için telefona yönelen kadın çalışanı göre saldırgan, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin" diyerek tehditler savurdu.

Maganda dehşeti: Önce laf attılar, sonra arabayla ezdiler Ankara’da yolda gördükleri liseli kızları sözle taciz ettiği iddia edilen 4 şahıs, ardından da kızların üzerine araba sürerek, yaralanmalarına neden oldu.

Maganda terörü! İETT otobüsünün önünü kesti, taş ve sopalarla saldırdı Otobüs şoförünün yol vermemesine sinirlenen trafik magandası kesti, taş ve sopalarla otobüsün önünü keserek saldırıda bulundu.