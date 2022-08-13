Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Abdülhamit Han Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen S.S. (21) arkasından yaya olarak gelen bir kişinin tacizine uğradı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden S.S. kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Ferhat İ.'yi (25) olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

“İNSANLAR SUSUYOR DİYE BUNLAR CÜRET BULUYOR”

Taciz şüphelisinin yakalanmasının ardından olay yerine yığılan vatandaşlar tacizciye tepki gösterdi. Gözyaşlarına boğulan genç kız S.S., “İnsanlar susuyor diye bunlar cüret buluyorlar” diyerek tacizciye tepki gösterdi. Jandarmaya teslim edilen taciz şüphelisi Ferhat İ. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

VALİ GÜL ÖZDAĞ’A TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın taciz şüphelisinin Suriye uyruklu olduğu iddiasını yalanladı. Özdağ’a tepki gösteren Vali Gül, “Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Gül, sınır kapısına saldırı iddialarını cevapladı Sosyal medyada Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı'na Suriye tarafında halkın saldırı gerçekleştirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Buna ilişkin konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.