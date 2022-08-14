Türkiye Gazetesi

Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Valla Kanyonu geçişi esnasında mahsur kalan 10 vatandaşımız helikopter ile kurtarılmış, havanın kararması nedeniyle kalan 1 vatandaşımızın yanına 2 JAK personeli bırakılmış olup onlar da sabah erken saatlerde inşallah salimen alınacaktır” denildi.

Helikopter ile kanyondan alınan şahıslar, Kastamonu Havalimanı'na getirilerek, buradan konaklayacakları otele bırakıldı.

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