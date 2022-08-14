Türkiye Gazetesi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden batıran yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu.

Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmur dinmesini beklediklerini ifade etti.

Trakya'da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Edirne'ye Bulgar akını, adım atacak yer kalmadı Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmadı.