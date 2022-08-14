AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ne kadar hazırız?
Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre zarfında başta kentsel dönüşüm olmak üzere depreme karşı birçok tedbir alındı. 3 milyon konutun dönüşümü sağlandı, ancak İstanbul’da 2000 yılından önce yapılan ve riskli olan 3 milyonun üzerinde konut bulunuyor. Uzmanlar dönüşümün hızlı şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyor.
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Menderes ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ne kadar hazırız?
Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre zarfında başta kentsel dönüşüm olmak üzere depreme karşı birçok tedbir alındı. 3 milyon konutun dönüşümü sağlandı, ancak İstanbul’da 2000 yılından önce yapılan ve riskli olan 3 milyonun üzerinde konut bulunuyor. Uzmanlar dönüşümün hızlı şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyor.
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