Meteoroloji son dakika raporunu yayımladı, 14 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
14 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji, 13 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunda 10 il için 'sarı kod'lu uyarıda bulundu. Özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.