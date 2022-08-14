Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika raporunu yayımladı, 14 Ağustos 2022 hava durumu nasıl olacak belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

14 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji, 13 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunda 10 il için 'sarı kod'lu uyarıda bulundu. Özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.