Türkiye Gazetesi

Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'nde park halindeki otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P.'ye ait 27 AY 342 plakalı otomobil aniden alev alev yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti Adana’nın Aladağ ilçesinde orman yangını meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verilen orman yangınında ekipler gelene kadar askerlerin ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü.

Zincir marketin yangın alarmı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı Zonguldak’ta zincir markette değişen internet kabloları yangın alarmı verince ekipler harekete geçti. Olay market çalışanlarının gelip kapıyı açmasıyla ortaya çıktı.

Aydın'da orman yangını Aydın’ın Germencik ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.