Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarlasını sulamak isteyen bir köylü, tarla kıyısında bulunan ağaçlık alanda bir erkek cesedi buldu. Vatandaş durumu hemen polise haber verirken, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

İlk incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olay yerinde maktule ait olduğu düşünülen lüks bir araç da park halinde bulundu. Cesedi bulan vatandaş ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülürken, maktulün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Mısır sulamak için tarlasına giden adamın feci sonu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde mısır sulamak için tarlasına giden 48 yaşındaki adam feci halde bulundu.