Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray Mahallesi yakınlarında yaşandı. Fırat Nehri kıyısına giden 5 arkadaş suya girip yüzdü. Nehrin oluşturduğu göl şeklindeki su birikintisinde yüzen yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) suya batarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler gençlere ulaşamayınca sualtı dalgıç polislerine haber verildi. Ekiplerin su birikintisindeki arama çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı: 50 yıl içme suyu tereddütü olmayacak Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla gerçekleştirildi. Baraja ilişkin konuşan Muş Valisi "Bizim 50 yıllık içme suyu ihtiyacımızı karşılayacak olan bir projede yürüyor bu barajla birlikte" ifadelerini kullandı.

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