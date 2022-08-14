Türkiye Gazetesi

Konya'da cip, sulama kanalına uçtu. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, sıkışan 3 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza, 18.00 sıralarında Konya-Adana karayolunun 18. kilometresi Şatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karapınar'dan Konya istikametine giden Yaşar Cem Üstündağ idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarına daha sonra sulama kanalına uçtu.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, KARISI VE ÇOCUĞU YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kanala uçan cipte bulunan sürücü Yaşar Cem Üstündağ, Serpil Y., sürücünün eşi Gizem S., sürücünün oğlu 3 yaşındaki U.E.Ü'yü uzun çalışmaların ardından sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlıkçılar araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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