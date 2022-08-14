Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezi genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerdeki tente altlarına sığındı.

Bazı noktalarda esnaf, dükkânının önündeki suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Eskişehir-Bursa karayolunda yoğun trafik oluştu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji, AKOM, valilikler... Uyarılar peş peşe! İstanbul ve Ankara'da sağanak alarmı Haftanın ilk günü hava durumuna dair uyarılar hem Meteoroloji'den hem de valiliklerden peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu kentlerde gök gürültülü sağanak beklenirken, iki ilin valiliğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı mesajı yayımlandı. İşte 15 Ağustos 2022 hava durumuna dair detaylar...

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti Bursa Valiliğinin uyarısı sonrası şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.