Türkiye Gazetesi

Kocaeli İzmit ilçesi Serdar Mahallesi, Duman Sokak bir anda kadın çığlıklarıyla inledi. Panikle dışarı çıkan mahalleli, çığlıkların geldiği eve gitti. Kapının açık olduğu gören komşular içeri girdiğinde İlhan Alan'ı (60) kanlar içinde buldu. Çığlığı atan yatalak karısı, Alan'ın evlerine giren iki kişi tarafından kalbinden bıçaklandığını söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlhan Alan, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"KADIN BAĞIRMASA KİMSENİN HABERİ OLMAYACAKTI"

Mahalle sakini Hüseyin Gün "Sokakta yürüyordum. Bir anda çığlık sesleri duydum. Birkaç kişi sesin geldiği yere baktık. Adamı gördük, ağzından kanlar geliyordu. Yatalak ablayı sakinleştirmeye çalıştık. Durumu bayağı ağırdı. Hastanede ölmüş. Kadın bağırmasa olay duyulmayacaktı, kimsenin haberi olmayacaktı" dedi.

Eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü: Sır cinayette yeni gelişme İstanbul’da geçtiğimiz ay korkunç bir olay yaşandı. Mehmet Basatemur, arabasında, eşi ve çocuğunun yanında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

12 gündür kayıptı... 4 çocuk babası şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıtkı Erzincan’da 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle kayıp başvurusuyla aranan 4 çocuk babası 68 yaşındaki Adnan Turan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Turan'ın cesedi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Bayburt yolu üzerindeki Sadak Barajı çevresinde bulundu.