Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle, 2452 Sokak'ta bir evin 4. katındaki panjura düşen kedi mahsur kaldı. Bunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil'i arayıp haber verdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekip,merdiven yardımıyla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Bu sırada itfaiye erinin elinden kaçan kedi, 4. kattan atladı. Yere düşen kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Şaşı kedi sosyal medyanın yıldızı oldu Rusya'da bir kadın sokakta gördüğü ve göz problemi olan kediyi sahiplendi ve sosyal medyada paylaşmaya başladı. Gözleri şaşı olan kedi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ünü sınırları aşıp dünyaya yayılmıştı: Van kedisinin nesli garanti altına alınıyor Her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası’nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ikinci parti doğumlarıyla beraber yaklaşık 130 yavru dünyaya geldi.

Hayvanseverler tepkili: Polonya'da kediler 'istilacı yabancı tür' ilan edildi Evcil kedilerin bilimsel adı olan 'Felis catus', bu ayın başlarında Polonya'daki bilim enstitüsü veri tabanına 'istilacı yabancı tür' olarak eklendi.