Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı, haftanın ilk gününde hava nasıl olacak belli oldu. Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurdun kuzey ve batı bölgelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli sağanak öncesi uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji 17 kent için sarı kodlu uyarı verirken, AKOM, İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği de açıklamalarda bulundu.

15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Isparta, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

17 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

15 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'A PEŞ PEŞE UYARILAR

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; yağışın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden de yarın beklenen kuvvetli sağanağa dair açıklama geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ANKARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara Valiliği, yapılan meteorolojik değerlendirmeler sonucu kentin kuzey ve batı ilçelerinde sağanak beklendiği belirterek vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarı mesajı yayımladı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 31

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteoroloji, AKOM, valilikler... Uyarılar peş peşe! İstanbul ve Ankara'da sağanak alarmı Haftanın ilk günü hava durumuna dair uyarılar hem Meteoroloji'den hem de valiliklerden peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu kentlerde gök gürültülü sağanak beklenirken, iki ilin valiliğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı mesajı yayımlandı. İşte 15 Ağustos 2022 hava durumuna dair detaylar...