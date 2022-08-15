Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış etkisini özellikle bugün daha şiddetli hissettiriyor. İstanbul'da beklenne yapış sabha saatlerinden etkili oldu ve yağmaya başladı. Marmara bölgesinin birçok şehrinde etkilş olan yağış Bursa'da hayatı felç etti. Bursa'da sabah 07.00'de başlayan sağanak yağış 1,5 saat boyunca etkili oldu.

Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI, AFAD YETİŞTİ

Siteler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi'nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

DENİZ ÇAMURA BOYANDI

Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi. İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı. Yoğun yağış sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.

Öte yandan Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti Bursa Valiliğinin uyarısı sonrası şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

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