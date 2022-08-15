Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinde başlayan tartışma sokağa taşınınca sokakta adeta meydan savaşı yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana gelen olayda iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı.

Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü.Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

VATANDAŞLAR ZOR AYIRDI

Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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