Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev sahibiyle kiracısı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yapılan zammı kabul etmeyen kiracının oğlu, arbede sırasında pompalı tüfekle ev sahibinin iki oğlunu vurdu.

BİRİ GÖZÜNDEN BİRİ ELİNDEN YARALANDI

Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi Yarenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Mehmet K., kiracısı Abdurrahman K.'nın kirasını yükseltmek istedi. Kiraya yapılan zammı kabul etmeyen Abdurrahman K. ve ev sahibi Mehmet K. arasında tartışma başladı. İki tarafın da çocukları tartışmaya dahil olmasıyla olay büyüdü.

Abdurrahman K.’nın oğlu Ozan K., evden aldığı pompalı tüfeği ev sahibine doğrulttu. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen baba Abdurrahman K., silahı oğlunun elinden almak istedi. Tüfeğin ateş almasıyla saçmalar Mehmet K.'nin oğulları Ahmet Rasim K.’nin gözüne, Resul K.’nin ise eline isabet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.

Ozan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kiracılar dikkat! Konut fiyatlarında yeni gelişme: Zirveden döndü Türkiye genelinde 2021 Eylül ayından itibaren hızlı yükselişe geçen ve kısa sürede zirveleri gören konut fiyatlarında yeni gelişmeler sonrası artış hızı yavaşladı. Son1 yılda yüzde 150'ye varan artışların seyri değişmeye başladı. Uzmanlar, özellikle İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde kiralık ve satılık fiyatlarında düşüş yaşandığı açıkladı. Uzmanlar konut fiyatları için Eylül ve Ekim ayını işaret etti.

Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor. Davalar artınca arabuluculuk şartı getiriliyor ​Ev sahibi ve kiracı davlarında yaşanan artış davaların çoğalmasına neden oldu. Bu davalar mahkemelerin iş yükünü de artırdı. Adalet Bakanlığı, kira anlaşmazlıklarında direkt mahkemeye gidilmesinin önüne geçilmek için harekete geçti. Ev sahipleri ve kiracılar artık dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Uzman isim herkesin merak ettiklerini açıkladı: İşte ev sahibi ve kiracıların hakları Ev fiyatlarının fahiş bir şekilde artmasının ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar haklarını araştırmaya başladı. Uzman isim BHGRE Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu kiracılar ve ev sahiplerinin hakları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.