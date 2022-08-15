Çanakkale Boğazı Kumkale mevkiinde, Gibraltar’dan Tuzla’ya seyreden 183 metre uzunluğundaki 23 bin 235 grostonluk Liberya bayraklı ‘SELINA II’ isimli tanker gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-16’ römorkörü sevk edildi.
Yedeklenen geminin, Bozcaada demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Boğaz'da gemiler çarpıştı! Facia son anda engellendi İstanbul Boğazı'nda Ahırkapı mevkiinde iki geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazada gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.