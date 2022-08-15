Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü biranda sel bastı. O sırada yolcular panikle kaçışırken O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların panikle kaçıştığı görülüyor.

Yağış felakete döndü! Çanakkale'de düşen yıldırım 18 yaşındaki genci canından etti Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından yıldırım düşmesi sonucunda 18 yaşındaki Muhammet Duman hayatını kaybetti.

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Yolları su bastı: Araçlar ve tarihi çarşı sular altında kaldı Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oluyor. Kentin en işlek yerlerinden etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle alt geçitleri de su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, araçlar su altında kaldı Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti. Konuya ilişkin AFAD, su baskını yaşanan konutlarda33 personelle müdahale edildiğini ve teyakkuz halinde olduklarını belirtti.